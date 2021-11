Ascoli-Monza, le formazioni ufficiali.



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Iliev, Dionisi. All. Sottil.



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; P. Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Vignato, Mota C. All. Stroppa.