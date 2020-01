Salta Ninkovic al Bari. Così riporta il Corriere Adriatico. L'Ascoli ha rifiutato l’offerta del Bari per l’acquisto del trequartista Nikola Ninkovic. A svelarlo è il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli. "Abbiamo rifiutato la paroposta. Stiamo cercando di capire qual è la soluzione migliore per l’Ascoli e per il ragazzo. È probabile che alla fine resti con noi. L’offerta del Bari è stata rifiutata perché l’abbiamo ritenuta inaccettabile. Ninkovic è un grande valore aggiunto per la nostra squadra. Se dobbiamo lasciarlo andare via sarà solo con una grossa contropartita, altrimenti resterà con noi a lungo. Il valore che abbiamo dato al cartellino del giocatore è di almeno 5 milioni di euro. Il Bari ha offerto un milione e 700mila euro all’Ascoli".