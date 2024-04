Maignan salta Juventus-Milan: infortunio nel riscaldamento. Gioca Sportiello

Un'altra tegola per il Milan, a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida con la Juventus: si ferma anche Mike Maignan nel riscaldamento, al suo posto gioca Marco Sportiello dal 1'.



Un'altra brutta notizia per Stefano Pioli a ridosso dello scontro diretto per il secondo posto nella 34esima giornata di Serie A, cambia la formazione iniziale all'ultimo e ora si cerca di valutare il problema occorso al portiere francese.



COSA SI E' FATTO MAIGNAN - La notizia è arrivata a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Milan, Maignan si è fermato prima di rientrare negli spogliatoi: il classe 1995 ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore durante il riscaldamento. Per questo motivo, Pioli lo ha mandato in panchina ed è stato costretto a inserire Sportiello titolare.

Mike Maignan sustained a muscle strain in the warm-up. Marco Sportiello starts in his place.#JuveMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) April 27, 2024

- Il Milan non ha comunicato i tempi di recupero per Maignan né quanto starà fuori, è necessario attendere gli esami strumentali del caso per stabilire l'entità del problema.- Maignan va ad allungare la già ricca lista di assenze del Milan contro la Juventus: gli squalificati Davide, Theoe Fikayo, gli infortunati, Pierre, Simon, Tommasoe Luka, fermatosi alla vigilia della partita dello Stadium.