Secondo quanto riporta Sky Sport, rischia di saltare l'ingaggio da parte dell'Ascoli dell'attaccante classe '91 Giuseppe De Luca, attualmente al Cluj in prestito dalla Virtus Entella. Secondo le ultime ricostruzioni, la necessità di produrre prima un transfer per la Serie C (per l'Entella, una volta risolto il contratto del giocatore col Cluj) e poi per la Serie B ha rallentato l'arrivo dei documenti, verificatosi probabilmente dopo il limite delle 20. Una decisione sarà presa in serata, ma l'Ascoli è pessimista circa un esito favorevole della vicenda.