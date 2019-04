Matteo Rubin, terzino sinistro dell'Ascoli, parla in vista della sfida contro il Venezia di lunedì sera: "Col Venezia dovremo giocare come abbiamo fatto col Pescara, i lagunari davanti hanno giocatori bravi e di categoria. Io titolare? Non mi sento titolare, il Mister credo abbia a disposizione due giocatori di ottimo livello, io sono stato chiamato in causa quando D'Elia è stato infortunato. Dopo Lecce non era facile ripartire, ma è stato utile il ritiro a Roma, anche la contestazione dei tifosi ci ha dato la carica giusta perché quando sei in difficoltà bisogna trovare motivazioni nuove. Ribadisco quello che ha già detto Troiano: questo è un ottimo gruppo, composto da ottimi professionisti. Sul piano sportivo ho sempre detto che l'Ascoli è forte e ha belle individualità".