In seguito alla sconfitta di ieri sera a Monza, l'Ascoli ha esonerato l'allenatore Delio Rossi. L'ex tecnico della Lazio era arrivato a inizio dicembre al posto di Bertotto, raccogliendo un solo punto in sei giornate di campionato. Ora per la panchina del club marchigiano (serie B) si fanno i nomi di Andrea Sottil e Massimo Rastelli.