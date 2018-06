CALCIOMERCATO: RISOLUZIONE CON AGAZZI. in data odierna è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Agazzi, giunto nel Club nel mercato di gennaio. La Società bianconera saluta con affetto Michael e lo ringrazia per il contributo fornito pic.twitter.com/l12nIT7WxQ — Ascoli Picchio FC (@AscoliPicchio) 29 giugno 2018

non è più un giocatore dell': ufficiale la risoluzione del contratto per il portiere ex Milan.