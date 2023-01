Tra molte litiganti alla fine la spunta l'Ascoli. O almeno così sembra.

Il club piceno è infatti improvvisamente balzato in pole position nella corsa ad un attaccante cercato nelle scorse settimane da mezza Serie B.



Si tratta del 29enne di scuola Inter Francesco Forte, oggi di proprietà del Benevento. L'ormai prossimo sbarco in Ciociaria di Stefano Pettinari, proveniente dalla Ternana, sembra aver convinto i campani a dare il via libera per l'uscita di Forte. Ad aggiudicarsene le prestazioni, come detto, sarà l'Ascoli che con una trattativa sotto traccia ha battuto una nutrita concorrenza.