Radu Dragusin è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Genoa.



Il 20enne difensore romeno, sbarcato in estate in Liguria in prestito dalla Juventus, avrebbe raggiunto le condizioni necessarie a far scattare l'obbligo d'acquisto da parte del club rossoblù. A rivelarlo è l'agente del ragazzo, Florin Manea, nel corso di un'intervista concessa al portale Sport.ro: "Dopo la partita contro il Venezia è stata attivata la clausola di acquisto, perché il Genoa ha raggiunto il numero di punti specificato nel contratto - ha spiegato il procuratore - Era fondamentalmente una formalità, perché l'unico modo per non acquistarlo era non fare punti da metà gennaio fino alla fine del campionato".



Nelle casse della Juve, che prelevò Dragusin nel 2018 dal Regal Sport per 260mila euro, finiranno 6 milioni. Cifra che, come detto, consentirà al Grifone di acquisire l'intera proprietà del giocatore, sul quale peraltro sembrano cominciare a giungere attenzioni anche da Oltremanica: "C'è un serio interesse da parte dell'Inghilterra per lui - ha proseguito sempre Manea - ma è al Genoa solo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Per promuoverlo, per giocare un altro anno in Serie A, e poi penso che sia pronto per qualsiasi top team del mondo. È seriamente osservato dai 5 migliori club in Inghilterra. Ma per ora a Genova sta molto bene".