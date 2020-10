l’organizzazione che fa capo allee si occupa dell’. La motivazione per la quale è stato assegnato il prestigioso riconoscimento è di grandissima attualità. “In tempi di pandemia ilha dimostrato incredibili capacità nella lotta contro la fame che affligge la maggioranza degli abitanti nel nostro pianeta.la quale principalmente è frutto delle guerre che devastano intere aree mondiali. Quindi la formula “cibo per tutti uguale a pace universale” sta alla base di questo progetto sostenuto economicamente da istituti privati.. La seconda si è consumata addoveha presentato la sua ultima, nel nome del santo poverello, mirata soprattutto al tema dell’abbattimento di tutte quelleche impediscono alla forbice sociale di ridurre se non proprio annullare le distanze tra i troppo ricchi e i troppo poveri.che hanno permesso al Potere ecclesiastico di vivere sopra la gente e non tra le persone.L’altro giorno speciale coincidente con il Nobel è adesso, in queste ore. Proprio oggi, giorno in cui la protesta nazionale degli studenti dista raccogliendo in tutte le piazze italiane migliaia di giovani in bicicletta e armati di simboliche scope per ricordare al nostro Governo e a quelli di tutto il mondo che. Senza doverci allontanare troppo da casa nostra con discorsi di ampio respiro sulla deglaciazione in corso e sui miasmi tossici che ammorbano l’aria, basta rivivere ciò che è accaduto nei giorni scorsi in alcune zone d’Italia in Liguria e Piemonte dove la natura violentata ha replicato devastazioni annunciate.Ecco perché istanno tornando a far sentire la loro voce nel primo e grande sciopero nazionale dichiarato affinché i governanti del nostro Paese e la politica tutta mettano la crisi climatica al centro dell’agenda. Non soltanto quella mondiale, ma almeno quella italiana.