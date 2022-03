Futuro tutto da decidere per Marco Asensio. Restare in Spagna, al Real Madrid, o provare una nuova sfida, magari all'estero, l'esterno offensivo classe 1996 è arrivato a un bivio della sua carriera. La situazione è chiara,una scelta precisa dei blancos, che hanno rimandato ogni discorso al termine della stagione. Ora conta il campo, contano la Liga e la Champions League (nei quarti affronteranno il Chelsea), di mercato ci sarà tempo per parlare.Asensio per il momento è in linea con il club, al Real Madrid sta bene (nel 2016 lo preferì al Barcellona) e sente la fiducia di Ancelotti, ma a fine anno si aspetta risposte. Vuole capire quanto spazio avrà il prossimo anno, quando ci sarà Mbappé, e soprattutto conoscere l'offerta di Perez.(quest'anno ha giocato 33 partite, 17 da titolare)(attualmente guadagna poco più di 7 milioni di euro lordi), senza garanzie dirà di no al rinnovo.Se si verificasse questo scenario il Real Madrid lo metterà in vendita per fare cassa, non ha nessuna intenzione di iniziare la stagione con un giocatore del suo calibro in scadenza. I club interessati ad Asensio non mancano, dall'Arsenal al LiverpooAl momento non c'è una trattativa, in piedi ma non è da escludere che nei prossimi incontri tra Maldini e la dirigenza madridista per discutere di Brahim possa uscire il nome del talento delle Balea