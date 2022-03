Il Milan nei prossimi giorni è pronto a definire l'accordo con Divock Origi. L'attaccante in scadenza con il Liverpool sarà il primo rinforzo a parametro zero in vista della prossima stagione. Secondo il Daily Mail l'opzione del Liverpool, che ha un rinnovo automatico di un anno in caso di raggiungimento di determinate presenze, non sarà in ogni caso esercitata.