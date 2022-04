Qualcosa si muove nel futuro di Come raccontato qualche giorno fa da Calciomercato.com , l'esterno d'attacco delha deciso di cambiare agente e affidarsi al potente procuratore portoghesedella cui scuderia fanno già parte campioni come Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Diogo Jota, Ederson, Rafael Leao o Renato Sanches e il tecnico della Roma José Mourinho. Sui social, il giocatore ha confermato la notizia salutando il suo vecchio agentehttps://twitter.com/marcoasensio10/status/1517906167053393924Nelle scorse settimane abbiamo raccontato di un interesse del Milan. Asensio potrebbe lasciare il Real a fine stagione ed è un profilo che piace ai rossoneri, ora alle prese con vicende legate al passaggio di proprietà, ma il giocatore interessa anche in Premier. Su di lui ci sono già l’Arsenal e il Tottenham di Antonio Conte.