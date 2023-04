Carlo Ancelotti dice la sua sul futuro di Marco Asensio. Il trequartista spagnolo classe 1996 è in scadenza di contratto a giugno col Real Madrid. L'allenatore italiano del club campione d'Europa in carica ha dichiarato a Marca: "Spero che Asensio resti qui, è importante avere un giocatore come Marco. Mi fido di lui, può sempre aiutare la squadra con gol e assist".