Dopo il passaggio del turno degli spagnoli nella passata edizione, i due club si ritrovano un anno dopo perE sarà un déjà-vu anche per: l’inglese è stato giocatore dell’emiliano nel Chelsea di qualche anno fa e ora ha raccolto l’eredità diper traghettare il club fino a fine stagione e, chissà, stupire ancora l’Europa.I campioni in carica ospitano i Blues al Santiago Bernabeu e hanno già battuto una inglese in questo torneo, il, mentre il Chelsea è passato nonostante il ko nell’andata con i tedeschi delI due club si affrontano nella fase a eliminazione diretta di Champions League per il terzo anno di fila: nel 2020-21 furono i Blues ad avere la meglio in semifinale (avrebbero poi vinto la Coppa battendo in finale il Manchester City), mentre nella passata stagione ai quarti a passare il turno furono gli spagnoli che poi, a loro volta, si laurearono campioni d'Europa battendo il Liverpool in finale a Parigi.Il Real Madrid è reduce da 3 qualificazioni di fila contro formazioni inglesi (su un totale di 9) in doppi confronti a eliminazione diretta in Champions League: nel 2021-22 ha eliminato il Chelsea ai quarti e il Manchester City in semifinale, quest'anno ha battuto il Liverpool agli ottavi.(il bilancio complessivo è di 3 vittorie e 5 pareggi). Il Chelsea vanta una striscia di imbattibilità di 6 partite (2 vittorie e 4 pareggi) contro la squadra campione d'Europa in carica: l'ultimo ko risale alla stagione 2004-05 contro il Porto., arbitra l'incontro il direttore di gara francese François. Il, più del Bayern, aspetta.