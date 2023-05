. La notizia, rilanciata in questi ultimi minuti da Relevo e da The Athletic, non può considerarsi ufficiale ma trova sempre più conferme ed è destinata ad aggiungere alle cronache del calciomercato un protagonista di spicco. Il fantasista nativo di Maiorcae le manifestazioni di interesse giunte nei mesi scorsi e scegliere la sua futura destinazione.- Dietro la decisione di Asensio di rompere il vincolo col Real Madrid a distanza di 7 anni dal suo arrivo, con Zidane in panchina prima e nell'ultimo biennio sotto la guida di Carlo Ancelotti. Spesso decisivo pur partendo spesso e volentieri come sostituto - il fantasista classe '96- Asensio vuole tornare ad essere una prima scelta e non accontentarsi di fare la riserva nelle partite ad eliminazione diretta di Champions League o nelle semifinali di Coppa del Re. Vincitore con le merengues di tre campionati spagnoli, altrettante Champions League e 4 Mondiali per club,- su tutti l'Aston Villa allenato da Unai Emery ed il Newcastle -Asensio potrebbe occupare sia la casella attualmente di proprietà didietro all'unico centravanti, ma anche quella di esterno destro, per la quale non si esclude la cessione di Messias. A proposito di Brahim,Dopo tre stagioni trascorse in Italia con la formula del prestito, l'ex Manchester City è pienamente inserito nel sistema di gioco di Stefano Pioli ma al tempo stesso può rappresentare la soluzione fatta in casa per Ancelotti per colmare proprio il vuoto creato dalla decisione di Asensio. Il mercato sull'asse Milano-Madrid è pronto ad infiammarsi.