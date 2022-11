Marco Asensio ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante un’ intervista a Marca, riguardanti gli imminenti Mondiali in Qatar, che lo vedranno protagonista con la casacca numero 10 della nazionale spagnola: "Sono molto felice di essere qui. È un obiettivo che ho da molto tempo ed è una gioia essere qui. Ho lavorato molto con il mio club. Luis Enrique mi ha dato l'opportunità, ne ho approfittato ed ora sono felice e desideroso di iniziare. Sono pronto ad assumermi le responsabilità che mi daranno. La squadra e i giocatori, anche se sono giovani, hanno fiducia in se stessi e vogliono dare il massimo. Quelli di noi che hanno già vinto una Coppa del Mondo cercheranno di fornire esperienza, ma impareremo anche dai più giovani".



Tra i tanti temi trattati, il centrocampista dei Blancos ha dato spazio anche al suo futuro con la maglia del Real Madrid: “Ancelotti ha molta fiducia in me e sono grato di ciò. Il Barcellona? Quelle dichiarazioni sono state interpretate in molti modi, io ho solo detto che ero a mio agio al Real Madrid. Ed a proposito dei Blancos, si dice che sto cambiando idea sulla mia permanenza al Real Madrid. Ho sempre cercato di dare il massimo, il futuro si vedrà. Decide il club, non dipende solo da me. Dopo la Coppa del Mondo, entrambi prenderemo una decisione. Cosa succede se voglio rinnovare? Spero che possa succedere, così sarò molto felice al Real Madrid per molti anni: fosse per me, rimarrei altri 10 anni con la camiseta blanca".