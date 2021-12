Tutto ancora da decidere, con la Lega Calcio che non ha ancora stabilito di esprimersi in merito alla disputa o meno della partita tra Udinese e Salernitana, prevista per le 18.30 di oggi. I casi di positività al Covid emersi nelle ultime ore nel club campano hanno indotto l'ASL di Salerno a decretare la quarantena obbligatoria per tutto il gruppo squadra, vietando la trasferta a Udine. Dal canto suo la formazione friulana, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, si appresta a scendere regolarmente in campo.



LA SPIEGAZIONE - Nel frattempo, nel corso di una conferenza stampa indetta per fare chiarezza sull'argomento, Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile Covid dell'Asl di Salerno, ha dichiarato: "Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana, che nelle 48 ore precedenti non c'era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti".