Udinese-Salernitana (martedì 21 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Dopo il cambio di allenatore con Cioffi al posto dell'esonerato Gotti, i friulani hanno pareggiato 1-1 in casa col Milan e vinto 4-0 a Cagliari salendo a quota 20 in classifica. Dodici punti in più dei campani, neo-promossi e ultimi in classifica, reduci dalla sconfitta per 5-0 in casa contro l'Inter campione d'Italia e d'inverno.



LE ULTIME - I padroni di casa hanno a disposizione tutta la rosa al completo, fatta eccezione per l'infortunato Pereyra. Cioffi è orientato a confermare dall'inizio lo stesso undici visto sabato sera in Sardegna.

Dall'altra parte Colantuono deve fare a meno degli indisponibili Bonazzoli, Capezzi, M. Coulibaly, Ruggeri, Russo, Strandberg e Veseli. ​



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.



SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Simy, Ribery.



Arbitro: Camplone, assistenti Giallatini e Longo, Santoro quarto uomo, Chiffi e Liberti al Var.