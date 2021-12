La situazione Covid-19 ad oggi desta preoccupazioni con la diffusione della variante Omicron. Il mondo nel calcio ne sta iniziando a risentire nuovamente, emergono tanti positivi e il rischio è sempre dietro l'angolo. Il direttore dell'Asl Napoli 2, Antonio D'Amore, ha parlato del momento calcistico, soffermandosi sul Napoli, ai microfoni di Fanpage.it:



"Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il Governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabián Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare".