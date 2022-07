Kristjanarrivato da poco dall'Empoli all'ha parlato a Dazn nella sua prima intervista in nerazzurro: "Sono stati giorni bellissimi, sta andando molto bene l'ambientamento, è da qualche giorno che siamo insieme e i ragazzi mi hanno accolto benissimo: sono molto contento"."Forse il centro. Non sono abituato ad un centro sportivo così grosso. Poi i ragazzi, certamente: prima li vedevo in televisione, ora gioco insieme a loro"."Sì, tanta roba"."In questi giorni non c'eravamo tutti, però è stato sicuramente Danilo D'Ambrosio un po' più degli altri. Ma tutti, in generale, mi stanno aiutando ad integrarmi: Darmian, Handanovic. Il consiglio prezioso che danno i grandi è quello di rimanere umile"."Per ora no e sono già in ansia per questo"."Eh, devo farlo"."Sì, era la prima volta e abbiamo parlato per una mezz'oretta al centro medico: anche lui mi sta dando una grossa mano con il processo d'integrazione"."Eh, me lo dicono tutti. Sono contento d'avergli dato questa impressione. Posso solo che essere contento che un giocatore come lui parli così di me. Io son sempre stato focalizzato solo sull'Inter e appena ho avuto la richiesta ho accettato subito"."Con la palla tra i piedi è fortissimo. L'ho visto per tutto l'arco del campionato, ammirandolo. Posso solo che imparare da Brozovic. Posso rubargli molto e imparare tantissimo"."Il mister non mi ha ancora detto nulla, ma io posso ricoprire ogni ruolo della mediana. Lo scorso anno ad Empoli ho fatto il più delle volte il play davanti la difesa, ma posso ricoprire più ruoli. Fisicamente sto molto bene: da febbraio ho fatto molte partite con l'Empoli e devo ringraziare mister Andreazzoli e il presidente Corsi"."Niente, mi godo la famiglia sinceramente. Non ho hobby particolari. Ascolto la musica ma niente playstation. Fantacalcio? Zero"."L'importante è portare qualcosa a casa. Sinceramente vorrei vincere lo scudetto. Ho scelto il numero 14 di Perisic, mi ha anche scritto per farmi l'in bocca al lupo e sono contento. Il numero è anche per il giorno di nascita di mio fratello"."Le vivo serenamente. Non ho tante pressioni. Anche se sono molto critico con me stesso. Riguardo sempre le partite per capire dove e in cosa migliorare"."All'inizio non ci credevo. Quando poi ho firmato è stata un'emozione bellissima per me e per la mia famiglia. Sono contentissimo".