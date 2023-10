Ve l'abbiamo raccontato puntualmente nel corso dell'estate, ma adesso è utile riavvolgere il nastro e scandagliare le parole di, centrocampista dell'subentrato nella ripresa della gara contro la Roma e protagonista con uno splendido lancio a cambiare campo per Dimarco in occasione del gol-vittoria di Thuram. L'albanese, arrivato all'inizio della stagione 2022-23, non ha trovato molto spazio prima dietro Brozovic, poi dietro Calhanoglu, ma ha sempre avuto una grande attitudine e voglia di mettersi a disposizione, godendo nel frattempo della fiducia della sua Nazionale."Io via in estate?, ma ho parlato con la società e ho sentito la fiducia, ho dunque pensato che fosse giusto restare", ha detto Asllani a Dazn dopo il fischio finale dell'ultima partita. Si riferisce all'asse col, riscaldato dall'affare Frattesi che ha portato parallelamente Mulattieri in Emilia, e che in corrispondenza della richiesta di Inzaghi di un altro centrocampista (prima si parlava di Ndombélé, poi è arrivato Klaassen) poteva fruttare anche. La ragione l'ha data lo stesso Asllani, lui voleva restare e ha trovato corrispondenza d'amorosi sensi nella società nerazzurra, accettando ancora il ruolo di vice Calhanoglu, per crescere ancora. Maxime ha lasciato il Mapei Stadium, lo avrebbe fatto comunque perché era pronto per un'altra esperienza. Asllani è rimasto dov'era. Chi ci ha rimesso e chi no, è ancora presto per dirlo.