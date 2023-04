Intervistato da Inter TV a margine della partita contro il Monta, il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, ha espresso le proprie sensazioni sul match.



“Dobbiamo dare continuità alla partita contro il Benfica, sapendo che abbiamo di fronte una squadra di valore che gioca a viso aperto contro tutti. Ci mancano tanti punti in campionato. Come mi sento? Sono pronto a dare il mio contributo per aiutare la squadra”.