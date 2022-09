Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Albania e ha spiegato il poco minutaggio ottenuto finora in nerazzurro: "E' che non abbia giocato, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte. Devo avere pazienza, perché un bravissimo giocatore come Brozovic gioca nel mio ruolo e sto imparando molto da lui. Quando sono in Nazionale gioco in Nazionale, quando torno non so cosa succederà. Mi alleno bene, sono un professionista: quando ne avrò l'occasione darò il massimo".



COME E' CAMBIATA LA VITA DALL'ARRIVO ALL'INTER - "Non so come sia cambiata da quando sono passato da una piccola squadra come l'Empoli all'Inter, che è una super squadra. So che c'è più pressione, ma per me non è un problema perché ci sono abituato".