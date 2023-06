Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Albania: "Sono un giocatore nerazzurro e per me questo è un sogno. Starò all'Inter anche in futuro ovviamente. Ho avuto pochi minuti, ma quando vedo chi c'è penso sia un sogno stare lì con loro. Ora sono in Nazionale e voglio che facciamo del nostro meglio. Tornando a parlare di Istanbul, è stata una grande emozione, non capita a tutti i giocatori. Volevamo vincere, ma il calcio è così. Adesso il mio focus è sulla Nazionale, dove vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".