L’Inter continua a monitorare il futuro di Davide Frattesi: idee, contatti e possibili contropartite per superare la concorrenza di Roma e Juventus. Tra i nomi che potrebbero essere inseriti nell’affare c’è quello del 2003 Giovanni Fabbian, rientrato dal prestito alla Reggina. Il centrocampista, però, potrebbe anche andare in ritiro con Inzaghi che valuterà se confermarlo in nerazzurro in caso di cessione di Gagliardini.