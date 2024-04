Ilblinda i suoi gioielli, non solo quelli della Prima squadra. Tanti i nomi sul tavolo delle trattative per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, da Mikee Theoa Luka, Simon, Yacinee Davide, ma la dirigenza rossonera pensa anche ai giovani.- L'attesa è tutta per, il 16enne attaccante dei record. La trattativa per la firma del primo contratto da professionista prosegue e nonostante gli interessamenti dall'estero () la società di via Aldo Rossi resta fiduciosa sulla possibilità di arrivare alla firma del contratto, dopo il 30 giugno così da poter fissare la nuova scadenza al 2027 (firmasse prima, potrebbe farlo solo fino al 2026). Nel frattempo, però, il Milan porta avanti altri discorsi e conclude un altro importante rinnovo.

Diego Sia, classe 2006, attaccante del #MilanPrimavera, ha rinnovato il contratto che lo lega al Club fino al 2028.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/ganl3NSzNB — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) April 2, 2024

- Aspettando Camarda infatti, il Diavolo ha blindato un altro attaccante della Primavera di Ignazio Abate: si tratta di, il classe 2006 ha prolungato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2028.- Una stagione da protagonista assoluto per il 18enne, titolare inamovibile e punto di forza nel Milan Primavera di Abate e a febbraio impiegato anche dall'Italia Under 19 contro l'Austria. Nel 2023/24, con la maglia rossonera Sia ha collezionato 37 presenze complessive (26 in campionato, 8 in UEFA Youth League e 3 in Coppa Italia Primavera) con 13 gol (8 in campionato, 5 in Youth League) e 8 assist distribuiti nelle tre competizioni.