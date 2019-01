Serata in famiglia per Alvaro Morata. L'attaccante del Chelsea sta aspettando soltanto l'ufficialità del suo passaggio all'Atletico Madrid e, nel frattempo si concede serate di relax in casa con la moglie Alice Campello e i suoi due gemellini.



I due ieri hanno condiviso stories su instagram in cui Alvaro gioca con i filtri con Alice trasformandola anche in calciatrice con pessimi risultati. Bellissima, simpaticissima, dopo il parto Alice ci ha messo pochissimo a tornare in forma e in breve tempo è già tornata super sexy. Eccola nella nostra gallery.