Emergono nuovi particolari dall’interrogatorio di Andrea Tombolini, l’uomo che ad Assago ha accoltellato diverse persone in un supermercato, uccidendone una e andando a ferire, tra gli altri, il difensore del Monza Pablo Marì: "Quando ho visto che tra i clienti c'era un calciatore, ho provato invidia, perché lui stava bene e io male. L'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre persone", si legge nel verbale. L’azione non è mai stata negata da Tombolini, che davanti al pm Paolo Storari ha detto: "Se devo descrivere un sentimento che ho avuto nell'occasione era quello di invidia perché le persone che ho colpito stavano bene, mentre io stavo male".