Milan, emergenza difesa verso la Juventus: le soluzioni di Pioli per gli ultimi due obiettivi stagionali

Archiviata la sconfitta nel Derby di lunedì sera (la sesta consecutiva in una stracittadina), che ha consegnato lo Scudetto della seconda stella nelle mani dell’Inter,(3 sconfitte negli ultimi 4 impegni, tra tutte le competizioni), valida per la 34esima giornata di Serie A,all’Allianz Stadium, in un vero e proprio scontro diretto per il 2° posto in classifica.Al di là del sicuro futuro di Stefano Pioli (lontano dalla panchina del Milan), per il tecnico emiliano. Oltre al merito sportivo, sono obiettivi da centrare per questioni di marketing, brand (la presenza nel torneo in Arabia Saudita) e per fini economici: il 2° posto vale 16,8 milioni di euro (ben 2,4 in più del 3°), oltre a definire il market pool - la quota dei premi Uefa distribuita al mercato televisivo di ciascun Paese - in Champions League per il prossimo anno. Mentre per la Supercoppa (il Milan può centrare l’accesso anche grazie alla terza posizione in Serie A, vista la conquista della finale di Coppa Italia da parte della Juventus, ma perderebbe introiti), ben 16 milioni saranno distribuiti ai quattro club partecipanti: alle semifinaliste andranno 1,6 milioni di euro, con 5 milioni circa garantiti alla finalista perdente e 8 milioni circa alla vincitrice della competizione.

Nel concitato finale del derby di lunedì sera, infatti,, espulso attraverso un rosso diretto (manata nei confronti di Frattesi) e squalificato per due giornate,, squalificato dal Giudice Sportivo per un turno dopo la rissa scaturita con Dumfries,, ammonito sotto diffida e out per la prossima giornata, che coincide con la sfida alla Vecchia Signora. Ma non è tutto: alle assenze per squalifica vanno aggiunte anche quelle per infortunio di Pierre Kalulu e di Simon Kjaer, che continua ad allenarsi a parte e le cui condizioni sono da monitorare costantemente (da capire se recupererà almeno per la panchina). Il danese, anche quest'oggi, ha svolto un programma di lavoro personalizzato individuale. Ben cinque componenti della retroguardia meneghina, quindi, saranno out per il match contro la Juventus. Non una novità per il club di Via Aldo Rossi, abituato in questa stagione rimanere a corto di soluzioni difensive, visti i lunghi infortuni che hanno colpito Thiaw, Tomori e Kalulu.

Ricapitolando., che ha scontato la squalifica nel Derby,, essendo gli unici di ruolo a disposizione,, approdato al Milan come unico acquisto del mercato di gennaio, ma che è stato usato col contagocce.. In caso sostituisca Calabria, Terracciano sarà dirottato a sinistra come vice Theo (vista anche l’assenza di Jimenez, infortunato, e impossibilitato a essere aggregato dalla Primavera alla prima squadra)., nell’ennesimo ruolo della sua stagione. Al momento, sembra essere l’ipotesi più accreditata (come provato nella sessione odierna d'allenamento), con Terracciano ancora in panchina. A completare il reparto difensivo rossonero che partirà per Torino verrà sicuramente aggregato qualche giovane della formazione di Abate, finalista in Youth League, come Davide Bartesaghi e Jan-Carlo Simic, pronti a dare il loro contributo. Ci sarebbe anche Mattia Caldara, ma la sua prima convocazione è arrivata solamente lunedì con l'Inter, dunque è difficile considerarlo come un’opzione ideale.