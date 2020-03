Il Real Madrid è pronto a giocare a carte scoperte per Fabian Ruiz. Con l'ok già arrivato di Zinedine Zidane, i Blancos sono pronti a sfidare il Barcellona per il gioiello spagnolo del Napoli. Che ha le idee piuttosto chiare sull'ex Betis Siviglia, tanto da averle già comunicate agli agenti del giocatore. Fabian rappresenta il presente e il futuro del club azzurro ma il Real Madrid non demorde ed è pronto ad offrire una cifra super per cercare di smontare le sicurezze di De Laurentiis. Tutti i dettagli nel nostro focus video,