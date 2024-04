L'Inter sfida il Milan per Zirkzee: i due jolly di Marotta nel derby di mercato

L’non si accontenta. Dopo essersi laureata campione d’Italia e aver cucito sulla maglia lo Scudetto e la seconda stella, la squadra nerazzurra si lavora in vista della prossima stagione. Dirigenza e staff tecnico hanno deciso di preparare un colpo offensivo in vista dell’estate, per puntellare un reparto che ha non ha convinto pienamente nelle riserve. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo individuato è quello didel, già nel mirino del Milan, in quello che potrebbe essere un vero e proprio derby di mercato.Con la coppia formata da Lautaro e Thuram che è intoccabile e l’innesto a parametro zero di Mehdi, l’Inter vorrebbe rinforzare l’attacco con un altro colpo. In questa stagione, infatti,non hanno garantito quell’apporto sperato e non sono sicuri di restare. Joshua Zirkzee potrebbe andare a completare il reparto, portando gol e caratteristiche differenti rispetto agli altri.

Ilchiededi euro per lasciar partire il suo attaccante, che ha già mostrato il suo interesse per i colori nerazzurri: a Joshua piace l’Inter die uno come lui potrebbe inserirsi perfettamente in quel contesto.ha due jolly da poter giocare nell’eventuale trattativa con il club di Saputo: il cartellino di, che il club nerazzurro controlla con una clausola di riacquisto a 12 milioni nel 2025, e, sacrificabile per una cifra va dai 30 milioni di euro in su. Un tesoretto da reinvestire su Zirkzee a cui si potrebbero aggiungere anche i soldi incassati da altri giovani: dafino ai due

Su Zirkzee c’è anche il Milan. Con l’addio di, pronto a vestire la maglia dei Los Angeles FC in MLS, il Diavolo è alla ricerca di un centravanti in grado di raccogliere l’eredità del francese. La cifra richiesta dal Bologna è alta, ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport il Milan ha messo in conto di fare un investimento importante in estate per la punta. Inoltre potrebbe essere inserito anche il cartellino di, valutato una decina di milioni di euro. Un vero e proprio derby di mercato, ora solo all’inizio, per Joshua Zirkzee.