L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori sull'asse Milano-Genova, dove Inter e Sampdoria potrebbero trovare nuovi accordi in vista del prossimo mercato, confermando i buoni rapporti già espressi in passato. Molti i blucerchiati che interessano a Piero Ausilio, dal centrocampista Praet al terzino Bereszynski, mentre al club ligure non dispiacciono alcuni prospetti della società di corso Vittorio Emanuele, come Zaniolo e Valietti. Ma attenzione anche alla posizione di Eder, che visto il poco spazio in nerazzurro, tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia della Sampdoria.