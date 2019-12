Tra una trattativa e l'altra, gli argomenti per creare sempre nuove discussioni tra la Juve e Mino Raiola non mancano mai. E puntualmente tornano anche i ragionamenti comuni per un altro talento in rampa di lancio: è quello di Ryan Gravenberch (foto Football Oranje), centrocampista di qualità dell'Ajax classe 2002 da tempo nel mirino della Juve. L'olandese piace, convince sempre di più, è già nella scuderia Raiola. Che per ora sa di poterlo far crescere con i giusti tempi nell'Ajax, ma intanto ne parla già con la Juve.