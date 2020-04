La Juve riflette sul mercato, tra piani già impostati e strategia in fase di evoluzione. Rolando Mandragora è una delle pedine che Fabio Paratici, CFO bianconero, conta di utilizzare la prossima estate. Il centrocampista verrà riscattato dall’Udinese, per 26 milioni di euro, la cosiddetta “recompra”, fissata al momento della cessione (per 20 milioni), due anni fa. Ma l’ex capitano dell’Under 21 verrà utilizzato per arrivare ad altri giocatori.



'NUOVO KHEDIRA' - Come ad esempio Bryan Cristante, un "piccolo Khedira", che la Juve continua a seguire con attenzione. Il centrocampista è stato già vicino ai bianconeri, quando ancora era all’Atalanta. Piaceva molto a Max Allegri, intriga meno Maurizio Sarri. Ma resta nei radar della Juve, che non lo considera una prima scelta ma lo stima. Con la Roma poi i rapporti sono ottimi, come testimoniato anche dallo scambio dello scorso anno tra Pellegrini e Spinazzola.



SCAMBIO PER IL BILANCIO - La Juve vuole registrare una preziosa plusvalenza con la cessione di Mandragora, il cui cartellino sarà valutato almeno 30-35 milioni. Il classe ’97 piace, e tanto, anche ad Atalanta e soprattutto Fiorentina, che vanta in rosa due giocatori molto apprezzati a Torino, Chiesa e Castrovilli. Ma trattare con Commisso non è semplice, così la candidatura di Cristante si fa più forte. Fonseca vorrebbe trattenerlo, Bryan sta bene nella capitale, ma la Juve resta sulle sue tracce. Uno scambio, con valutazioni alte, potrebbe far comodo al bilancio delle due squadre.