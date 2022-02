#Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 27, 2022

Anche oggisegue in diretta i principali avvenimenti riguardanti la drammatica situazione della guerra in Ucraina, in corso dopo l'invasione della Russia il 24 febbraio.. Inviati 1350 militari italiani a supporto delle forze nato in Romania. Inviati munizioni e lanciarazzi., la seconda città ucraina: si combatte per le strade. Attaccati anche i gasdotti presenti in territorio ucraino.in Bielorussia, il Cremlino intima a: "Risposta entro le 13". Kiev: "Inaccettabile, disposti al negoziato, ma non a Minsk".Intesa tra Unione Europea, Stati Uniti e Gran Bretagna: via la Russia dal sistema bancario