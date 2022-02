un altro giorno di durissimi scontri e di terrore e drammi per la popolazione attaccata dall'invasore russo. Mentre nella tarda serata di ieri arrivavano le notizie su una possibile riapertura delle trattative tra i due Paesi per dettare le condizioni di un cessate il fuoco,con l'obiettivo di colpire i palazzi governativi e deporre l'attuale. Che, attraverso i messaggi diffusi sui social,- contando sulla collaborazione offerta dagli Stati Uniti -Queste le notizie principali giunte dal fronte ucraino nelle ultime ore:per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia. Il numero uno del governo di Kiev ha annunciato che, dopo i fraintendimenti e il botta e risposta col primo ministro italiano di ieri,nelle scorse ore che ha confermato come anche il nostro Paese si schiera a favore dell'esclusione di Mosca dal sistema bancario Swift., la fornitura di assistenza alla difesa. L’Ucraina deve entrare a far parte dell’UE".10.30 - Il Ministero della Salute ucraino ha dichiarato ufficialmente che 198 civili - di cui 3 bambini - hanno perso la vita a causa del conflitto innescato dall'invasione russa in corso nel Paese.. "Sia nella città, sia alla periferia di Kiev, la situazione è sotto controllo", così Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, precisando che i russi continuano a tentare di far entrare uomini ed equipaggiamento nella città e che gli scontri proseguono nelle zone periferiche della capitale.Uno ha colpito un appartamento a Kiev". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, denunciando l'attacco contro l'edificio residenziale nella capitale ucraina. ", espellere gli ambasciatori, embargo petrolifero, distruggere la sua economia – ha aggiunto – Fermare i criminali di guerra russi!"., a testimonianza della resistenza mostrata dalle forze armate ucraine. Lo ha detto il sottosegretario britannico per le forze armate James Heappey parlando questa mattina ai microfoni di Sky News. In precedenza Heappey ha anche contestato la "caduta" di Melitopol, citta' situata nell'area sud orientale dell'Ucraina, nelle mani delle forze russe.- Continua l'assedio delle forze russe nella capitale ucraina Kiev:Ora è corso l'evacuazione dell'edificio. Lo ha reso noto il servizio statale per le situazioni di emergenza, precisando cheSecondo il Guardian il numero delle vittime è sconosciuto, mentre ci sarebbero dei feriti.A riferire il bilancio sono i militari ucraini, sulla loro pagina Facebook. La Russia, vi si legge ancora, ha perso 14 velivoli, 8 elicotteri, 102 tank.- Il presidente ucrainoha pubblicato un video sul suo profilo Twitter che lo ritrae mentre cammina per le strade di Kiev. "", ha detto Zelensky, girando il video di fronte alla Casa delle Chimere, uno degli edifici caratteristici situati nel centro della capitale ucraina. "Sono qui. Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro stato", ha detto Zelensky, smentendo cosi' le indiscrezioni che lo vedrebbero pronto a lasciare il Paese.