Assemblea di Lega al Coni: Lotito e Galliani commentano le voci su Luis Alberto e Colpani

Verifica poteri. Comunicazioni del Presidente. Comunicazioni dell’AD. Diritti AV domestici post 1.7.24: commercializzazione Pacchetti diritti secondari Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Pacchetto Dirette Radio Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Diritti AV Internazionali: stagioni 2024/2025 e seguenti. Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali). NAV post 1.7.24: proposte di sponsorizzazioni. Temi federali. Parma Festival della Serie A: informativa. Varie ed eventuali.

Si è svolta a Roma, presso la sede del Coni, l'che come di consueto precede la finale di Coppa Italia. Questo l'ordine del giorno:- "Saremo spettatori" ha detto l'ad dell'Inter al proprio arrivo, per poi smentire di aver sfiduciato il presidente Lorenzo Casini assieme a Milan, Roma e Juventus una volta lasciato l'edificio.

- L'ad del Monza ha commentato le voci di mercato sui gioielli dei brianzoli: “Con Palladino siamo d’accordo che ci vedremo il giorno dopo la fine del campionato. Modesto ha un contratto anche per l'anno prossimo. Colpani e Di Gregorio? Mai parlato con la Juventus”.- Il presidente della Lazio su Luis Alberto via dalla Lazio a 15 milioni: "Ma chi ve l'ha detto? Io non ho chiesto niente a nessuno, non è in vendita".- Il ds della Fiorentina: "Novità sul futuro di Italiano? Adesso si pensa solo alla finale (di Conference League, ndr). Sensazioni positive? Quelle sempre".

- “La proposta che ha fatto Abodi, così com’è adesso non la condivido, ma ci sono punti su cui posso essere favorevole. La bozza del nuovo Decreto non è arrivata, ma io mi fido. Vado controcorrente e dico che mi fido di quello che farà Abodi”, le parole di Gianni Petrucci, presidente della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, sull'Agenzia alla quale il Governo sta pensando per monitorare i conti delle società sportive.