Fiorentina, occhi in casa Lazio per Mandas. Possibile scambio con un pupillo di Tudor

40 minuti fa



Grandi manovre in casa Fiorentina per quanto riguarda il prossimo mercato? Possibile, dato che sono diversi i giocatori in bilico fra prestiti e contratti prossimi alla scadenza. Proprio per questo, i viola stanno osservando diverse situazioni in giro per l'Italia e non solo per costruire una squadra competitiva anche il prossimo anno. Secondo quanto scrivono i colleghi de Il Messaggero, la società viola ha messo nel mirino un giocatore di casa Lazio: Christos Mandas.



INTERESSE - Su Mandas, si legge, si registra l'interesse del Mona e, appunto, della Fiorentina. Il greco sta beneficiano dell'infortunio di Provedel e sta trovando spazio nello scacchiere di Tudor dove ha trovato 9 presenze di cui 5 senza subire reti in campionato e i biancocelesti lo valutano già fra i 25 e i 30 milioni. Tuttavia, c'è un calciatore della Fiorentina che piace non poco a Tudor. Quel Barak già avuto ai tempi di Verona e, per questo, non è da escludere una trattativa impostata sulla base di uno scambio.