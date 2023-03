Nuove tensioni si materializzano all'orizzonte della Lega Serie A. Colpa di un verbale pieno di omissioni. Come riporta, infatti, repubblica.it, il consigliere indipendente della Legaha scritto una lettera per denunciare un fatto grave. Tanto che un gruppo di squadre è pronto a chiedere oggi, lunedì 13 marzo, nell'Assemblea che coinvolgerà tutti e 20 i club del campionato italianoIn una lettera inviata lunedì al presidente Casini, Bandini segnalava come- in cui affrontava la tensione tra Casini e De Siervo figlia dell'intervista del secondo a Repubblica -In quel Consiglio,(presidente del Milan) ha sottolineato la gravità di quanto accaduto sia con riferimento all'intervista a Repubblica dell'Ad sia riguardo all'espressione usata dall'Ad stesso nella mail al legale, ossia alla frase, riferita a Casini,. Poi ha riportato l'attenzione su una sua segnalazione omessa: "Sottolineavo come il legale che l'Ad definisce suo avvocato personale" fosse in realtà contrattualizzato dalla Lega". Ma l'omissione più grave, in questo verbale di Consiglio, è un'altra. "L'intervento del Consigliereche auspicava che la vicenda si fosse chiusa per evitare di portare la questione in Assemblea". In pratica- ​Per questi motiviSe quattro consiglieri, di fronte a queste richieste, dovessero decidere di dimettersi crollerebbe l'intero Consiglio. Basta, infatti, venga meno la maggioranza per la decadenza di tutti i componenti. Compresi presidente e Ad.