Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, durante l'apertura dell'assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi a Milano, sarebbe andato in scena un diverbio acceso tra il dg della Fiorentina Joe Barone e l'ad sport dell’Inter Beppe Marotta. Alla base dello scontro verbale ci sono le accuse del dirigente viola secondo le quali alcuni club, tra cui quello nerazzurro, non avrebbero rispettato alcune scadenze per quanto riguarda il bilancio societario.