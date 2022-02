Di seguito la nota della Lega Serie A al termine dell'Assemblea odierna:



L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi, in presenza nella sede di Via Rosellini dopo oltre due anni, con la partecipazione di tutte le Società.



In avvio di riunione, dopo l’approvazione del verbale della precedente Assemblea, l’AD Luigi De Siervo ha informato i Club su diversi temi sportivi e commerciali.



Le venti Società hanno ribadito, all'unanimità, di condividere il contenuto della lettera inviata lo scorso 11 febbraio dal Vicepresidente Luca Percassi al Presidente Figc Gabriele Gravina, con la quale - in ottica di collaborazione e di spirito di sistema con la Figc - era stato richiesto il rinvio a fine marzo del termine posto per l’adeguamento dello Statuto della Lega ai Principi Informatori federali. A tal proposito, nel corso della riunione i Club hanno individuato una linea unanime su tutti i temi in esame, fatta eccezione per la sola gestione dei diritti collettivi NON-audiovisivi, per i quali si rendono necessari ulteriori confronti tra le Associate.



Il rinvio è stato richiesto anche alla luce della contestuale pendenza della procedura di elezione del Presidente della Lega che, celebrata oggi la seconda Assemblea elettiva, sarà riproposta entro fine febbraio con un quorum ridotto alla maggioranza semplice.