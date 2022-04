Si è conclusa con grande soddisfazione da parte di molte delle parti in causa l'ultimache ha visto coinvoltecoordinate dal presidente Casini. Una riunione importante, con 10 punti all'ordine del giorno, che hanno tenuti occupati i protagonisti per oltre 3 ore. Tanti i principali attori del nostro calcio presenti oggi come i presidenti Lotito, De Laurentiis, Cairo e Setti, ma anche gli amministratori delegati e direttori generali Percassi, Marotta, Barone e tanti altri in rappresentanza dei 20 club.Tante le decisioni prese, a partire dalleche hanno visto la Lega avvicinarsi alle posizioni chieste dalla Figc, ma mantenendo comunque una giusta autonomia. Il presidente Casini ha operato con diplomazia, riuscendo a compattare il fronte delle società che, prima del suo avvento, erano invece incredibilmente divise in due grossi tronconi.Per quanto riguardaè stata istituita una commissione straordinaria e permanente che dovrà adoperarsi in questi giorni e verso il prossimo consiglio federale per perseguire le modifiche chieste dal presidente Figc Gravina, ma che possano essere introdotte soltanto gradualmente per evitare di compromettere gli equilibri economici del sistema e di alcune squadre.Sono state istituite anchein cui sono state divise, anche e soprattutto per competenze, le 20 società. Il presidente Casini, il vice-presidente Percassi e i due consiglieri federali Lotito e Marotta sono presenti in entrambi e rappresentano anche le rispettive società. Nella commissione infrastrutture sono state inserite principalmente le società alle prese con un problema stadio come Bologna, Roma, Milan e Cagliari, mentre ad esempio la Juventus (che dal punto di vista dello stadio è già avanti) è stata inserita nella commissione riforme.Per quanto riguardala Lega ha confermato la volontà di continuare a trasmettere il segnale in Russia continuando a mandare segnali di pace perché, ad esempio, anche la Liga in Spagna continuerà a farlo.