Una riunione d’urgenza alle 19 con i capidelegazione per valutare "l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi". L’ha convocata il governo dopo un incontro dei ministri Pd con i capigruppo di Camera e Senato, il Segretario Nicola Zingaretti e Vicesegretario Andrea Orlando. La richiesta dei dem è netta: "Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del comitato scientifico nazionale, occorre intervenire".



Vuol dire che anche la deroga ai divieti di spostamento tra Comuni sarà rivalutata, ma è possibile che si decida di introdurre nuove misure restrittive legate alla circolazione delle persone. E si inserisce la ministra di Italia Viva Teresa Bellanova che chiede una linea di "coerenza". Spiega: "Confrontiamoci con la comunità scientifica e decidiamo misure coerenti e comprensibili. Anche più restrittive di quelle attuali, se necessario, ma comprensibili. Perché solo così i cittadini saranno indotti a rispettarle".