Assurdo in Iran, abbraccia e difende una tifosa: Hosseini multato e squalificato, tutti i motivi VIDEO

. Il portiere della nazionale iraniana, infatti, è stato squalificato per aver abbracciato una tifosa che aveva invaso il campo ed era stata subito oggetto di un trattamento speciale degli agenti della sicurezza dello stadio. Hosseini, si vede nel video, è stato portato via quasi con la forza dagli agenti di sicurezza, dalla polizia e dai membri dell'esercito, tra le proteste dei tifosi sugli spalti, che gridavano “Vergogna! Vergogna!" all'indirizzo delle forze dell'ordine.

Hosseini è intervenuto per aiutare la ragazza, che aveva invaso il campo, ma ha violato una legge in vigore nella Repubblica Islamica dell'Iran, ovvero il divieto di toccare una donna al di fuori della cerchia familiare., come viene riportato dal quotidiano Khabar Varzeshi. Ricordiamo che, dopo oltre 40 anni, le donne iraniane sono tornate negli stadi per assistere a una partita della nazionale nel 2019, sotto la pressione della FIFA. Questa stagione è la prima in cui sono state ammesse spettatrici donne anche per il campionato.