Dembelé come Donnarumma: tifosi Barcellona tirano soldi finti con il suo volto

L'attaccante del Paris Saint-Germain è stato ampiamente contestato dai tifosi del Barcellona, che non hanno gradito il suo trasferimento al Paris Saint-Germain avvenuto l'estate scorsa sulla base di 50 milioni di euro: cori e insulti, prima sotto l'hotel che ha ospitato il Psg, poi al Montjuic. Fuori dallo stadio e sulle tribune,Di fatto lo stesso trattamento ricevuto a novembre 2023 dal suo compagno di squadra Donnarumma. In occasione del match del Meazza contro il Milan,che ha lasciato i rossoneri a parametro zero nell'estate dell'Europeo 2021, vinto da protagonista.

Costato 105 milioni di euro più 40 di bonus nell'agosto 2017, arrivato per sostituire Neymar volato a Parigi, a Barcellona si è fatto conoscere soprattutto per gli infortuni e per una vita sregolata e poco professionale fuori dal campo. In blaugrana ha segnato 40 gol in 185 partite, ma ha saltato 119 partite in 6 stagioni.