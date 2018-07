La premessa è cheIl discorso naturalmente vale anche per, il cui futuro è in divenire. Il terzino brasiliano e il suo entourage, coordinato da Pablo Miranda, ancora non sembrano intenzionati ad ascoltare la proposta di rinnovo della Juventus. Nonostante la scorsa stagione sia stata deludente, è ancora l’ex Porto la prima scelta di Beppe Marotta e Fabio Paratici per la fascia sinistra:. Eppure, ormai da tempo: i segnali per lui sono arrivati dall’estero, in particolare modo da. La base d’asta della Juve parte da 50 milioni di euro e in tal senso la società bianconera si sta già muovendo alla ricerca di un eventuale sostituto.- La Juventus ha. In scadenza di contratto fino al 2019, l’esterno è da tempo nei radar della Juventus ed è allettato dalla possibilità di giocare in Italia dopo le esperienze in Germania e Spagna. Sul giocatore è, ma la Juventus ha iniziato a muovere i primi passi. Tutto dipenderà dal futuro di Alex Sandro, ma la Juventus ci pensa.(affari Vidal, Benatia, Coman, Douglas Costa), le due società hanno già parlato del 25enne spagnolo., più o meno la stessa cifra che la Juventus voleva spendere per Matteo Darmian. La società bianconera ci pensa e ha già prenotato Bernat come possibile sostituto di Alex Sandro.@AleCosattini