Asta per Milinkovic Savic. Tra verità nascoste, bugie sfruttate e giochi al rialzo, Lotito spera di non trovarsi per l'ennesima volta con uno scontento in rosa: stavolta bisogna cedere. E l'asta sta per avere inizio: anche perché, come riporta il Messaggero, in Spagna giurano che l'alternativa a Pogba (valutato 120 milioni, e non si scende) sia proprio Milinkovic. A Zidane piace, il serbo tifa Real sin da bambino, e arrivare in Liga sarebbe un sogno.



MERCATO LAZIO - Con Leonardo e il PSG l'agente di Milinkovic, Kezman, ha già trovato l'intesa economica, ma ora il centrocampista punta i piedi. Non vorrebbe andare a Parigi, che il suo procuratore conosce benissimo. Ci sta pensando, preferirebbe rimanere in Serie A, anche perché in parola con la Juventus di Sarri. Che non va oltre i 40 milioni più contropartite. Con la possibilità che sul tavolo finisca anche Moise Kean: la Lazio cerca un attaccante da affiancare ad Immobile proprio con quelle caratteristiche. Sotto gli 80 milioni Lotito non scende, e ora la Juve sta per spendere tanto per de Ligt. L'asta è aperta.