Nonostante un grande inizio di stagione Ross Barkley non ha ancora del tutto convinto l’Aston Villa, anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo da novembre a febbraio.



Il ventisettenne centrocampista inglese è arrivato la scorsa estate in prestito dal Chelsea ed ha realizzato 3 gol e un assist in 16 apparizioni con la maglia dei Villains, troppo poco, secondo la testata inglese The Sun, per persuadere il club di Birmingham a pagare i 35 milioni di pounds richiesti dai Blues per il riscatto. “Non c’è ancora stato nessun dialogo” – ha affermato più volte in proposito l’allenatore dell’Aston Villa Dean Smith.