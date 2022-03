Dopo l'arrivo di Philippe Coutinho a gennaio, l'Aston Villa di Steven Gerrard studia un altro grande colpo per l'estate: il Sun riporta che l'allenatore vorrebbe Georgino Wijnaldum per dargli le chiavi del centrocampo. Per convincere il Psg a farlo partire, servono 25 milioni di euro che garantirebbero al club francese un'importante plusvalenza dopo averlo preso a zero dal Liverpool.